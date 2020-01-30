По итогам 2019 года в Башкирии выросло промышленное производство

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:00:32+03:00

Республиканский индекс производства опережает средний по России на 1,8%.

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В Башкирии по итогам 2019 года промышленное производство выросло на 4,2%. Об этом сообщили аналитики Башстата. Республиканский индекс производства опережает средний по России на 1,8%. По росту производства среди регионов ПФО Башкирии расположилась на шестом месте. Лидером в округе стала Республика Марий Эл (+7,1%).

Самые высокие результаты показали полиграфия (40-процентный рост), производство бумаги (34,1%), компьютеров и электронных изделий (24,5%),а также нефтепродуктов (16,8%), лекарств (15%) и обработка древесины (12,2%).

Существенное отставание от результатов 2018 года продемонстрировали сферы производства металлических изделий (-30,9%), электрического оборудования (-14,4%), неметаллической минеральной продукции (-10,5%), кожи и текстиля (-11,8%).

ИСТОЧНИК KP.RU