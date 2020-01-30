В Уфе столкнулись маршрутка с пассажирами и легковушка: есть пострадавший
В столкновении микроавтобуса и легковушки в Уфе пострадал водитель. Об этом сообщили в республиканской госавтоинспекции.
Авария произошла накануне утром, 29 января, на улице Гвардейской. В ДТП попала пассажирская «Газель», которой управлял 29-летний уфимец, и «четырнадцатая». В результате столкновения пострадал 34-летний водитель последней. Известно, что микроавтобус следовал по маршруту №215 («ДК УМПО-Базилевка»). В салоне, помимо шофера, находились три человека. Они отделались легким испугом.
Всего за минувшие сутки на территории Башкирии зафиксировано восемь аварий, в которых травмы получили десять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU