В Башкирии молодой парень скончался в больнице от потери крови

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:03:07+03:00

Его тело с множественными резаными ранениями обнаружили в подъезде

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В башкирском городе Салавате 27-летний парень скончался на больничной койке. По предварительной информации, на него напали с ножом в подъезде. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник рассказал, что все произошло во вторник, 28 января. Тело молодого человека с множественными ножевыми ранениями обнаружили в подъезде пятиэтажки. Была вызвана скорая помощь, которая доставила горожанина в городскую больницу.

Медики диагностировали у парня резаные раны обеих бедер и предплечий, проникающее ранение брюшной полости и кровопотерю. Сам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Врачи боролись за жизнь пострадавшего несколько часов, однако ночью того же дня он скончался, не приходя в сознание.

С места происшествия полицейские изъяли нож, отпечатки и следы крови. Известно, что погибший работал пескоструйщиком в местной строительной фирме.

ИСТОЧНИК KP.RU