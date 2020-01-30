В Уфе полицейские в бронежилетах перекрыли бульвар Ибрагимова

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:41:04+03:00

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Сегодня утром, 30 января, в столице Башкирии полицейские в бронежилетах перекрыли проезжую часть на бульваре Ибрагимова. Движение транспорта ограничено на полосе в сторону центра. Рядом находится здание Федеральной таможенной службы. Возле него так же стоят сотрудники, на них надеты каски.

фото: соцсети

Фотографии с людьми в форме появились в популярных городских сообществах «ВКонтакте». По одной из версий, на Ибрагимова проходят учения, кое-кто из пользователей предположил, что сотрудники отрабатывают тревожный вызов.

ИСТОЧНИК KP.RU