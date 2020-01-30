В Башкирии вспыхнула автозаправочная станция

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:17:18+03:00

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В башкирском городе Октябрьском загорелась автозаправочная станция. Инцидент произошел сегодня в полночь, 30 января, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 00:02. Вспыхнула заправка на улице Фрунзе. На место происшествия по повышенному рангу пожара направлены силы и средства МЧС.

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило открытое горение в операторской автозаправочной станции, угрозы распространения нет, – передали в ведомстве.

Пожар на площади в 30 «квадратов» удалось локализовать в 00:29, а ликвидировать открытое горение в 00:35. Обошлось без пострадавших. От МЧС к тушению пожара привлекались 16 человек и четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU