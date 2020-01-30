Сегодня в Башкирии резко ухудшится погода

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:16:18+03:00

Такой характер погоды сохранится на несколько дней.

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Морозы отступили, и в в Башкирию снова вернулись осадки, а вместе с ними и ухудшение погодных условий.

Как сообщили в Башгидромете, сегодня 30 января в некоторых районах региона ожидается гололед, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Видимость ухудшится до 500-1000 метров. Желательно не выезжать на трассы без острой необходимости. Информация о погоде от синоптиков обновится в 16.00.

Такой характер погоды сохранится на несколько дней. В Башкирии будет тепло – от -4 до 0 и снежно.

ИСТОЧНИК KP.RU