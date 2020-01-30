В Башкирии полицейские продавали ритуальщикам данные об усопших за 500 и 1000 рублей
В Стерлитамаке двое бывших и двое действующих полицейских подозреваются во взяточничестве. В отношении них возбуждены уголовные дела по двум статьям.
Как сообщили в следкоме, подозреваемые, занимая должности оперативных дежурных, начальника дежурной смены и участкового отдела полиции, в 2016 и 2017 годы при поступлении информации о фактах обнаружения умерших людей на территории Стерлитамака, «сливали» данные ритуальщикам.
Стражи порядка работали в мессенджере «WhatsAрр», были на связи с директором ритуального салона. За информацию он перечислял им на карты от 500 до 1000 рублей за одно сообщение об умершем. В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства.
В пресс-службе МВД прокомментировали, что данные факты были выявлены сотрудниками ОСБ в ходе оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного дела.
- Материалы ранее проведенных служебных МВД по РБ были направлены в территориальное подразделение Следственного комитета России. По результатам будут приняты решения об увольнении сотрудников, которые в настоящее время проходят службу, из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU