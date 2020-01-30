В Башкирии осудят чиновника, который нажился на сиротах
В Белокатайском районе перед судом предстанет заместитель главы администрации района за злоупотребление должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот. 51-летний чиновник обвиняется в восьми эпизодах преступлений.
Как рассказали в следкоме, обвиняемый в 2016 и 2017 году давал указания подчиненным сотрудникам выдавать разрешения на строительство семи многоквартирных домов в селе Новобелокатай индивидуальной предпринимательнице, с чьим супругом мужчина находился в доверительных отношениях.
Жилье строили с явными нарушениями: у домов отсутствовала требуемая документация, квартиры ввели в эксплуатацию без проверки на соответствие предъявляемым требованиям, требованиям технических регламентов и проектной документации.
Далее обвиняемый заключил контракты с предпринимательницей на приобретение построенных домов для детей-сирот на общую сумму более 18,8 млн рублей.
Здесь же указанные дома тоже были непригодны к проживанию: у них были дефекты конструкций, отклонения от требований проектной документации и технических регламентов. Дома признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
На этом чиновник не остановился и заключил контракты с некоммерческой организацией «Фонд строительства социального жилья РБ» на общую сумму боле 15,7 млн рулей. Он закупил 17 квартир для сирот, которые также были построены с многочисленными строительными нарушениям и признаны аварийными.
- Обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признал, - сообщили в следкоме.
ИСТОЧНИК KP.RU