2020-01-30T06:47:28+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят чиновника, который нажился на сиротах

Несчастных он заселял в непригодные для проживания квартиры, подвергая опасности
Эльвина АПАРИНА
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Дома, выделенные сиротам, были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.Дома, выделенные сиротам, были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
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В Белокатайском районе перед судом предстанет заместитель главы администрации района за злоупотребление должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот. 51-летний чиновник обвиняется в восьми эпизодах преступлений.

Как рассказали в следкоме, обвиняемый в 2016 и 2017 году давал указания подчиненным сотрудникам выдавать разрешения на строительство семи многоквартирных домов в селе Новобелокатай индивидуальной предпринимательнице, с чьим супругом мужчина находился в доверительных отношениях.

Жилье строили с явными нарушениями: у домов отсутствовала требуемая документация, квартиры ввели в эксплуатацию без проверки на соответствие предъявляемым требованиям, требованиям технических регламентов и проектной документации.

Далее обвиняемый заключил контракты с предпринимательницей на приобретение построенных домов для детей-сирот на общую сумму более 18,8 млн рублей.

Здесь же указанные дома тоже были непригодны к проживанию: у них были дефекты конструкций, отклонения от требований проектной документации и технических регламентов. Дома признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

На этом чиновник не остановился и заключил контракты с некоммерческой организацией «Фонд строительства социального жилья РБ» на общую сумму боле 15,7 млн рулей. Он закупил 17 квартир для сирот, которые также были построены с многочисленными строительными нарушениям и признаны аварийными.

- Обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признал, - сообщили в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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