2020-01-30T06:35:22+03:00
Происшествия

Уфимка лишилась 700 тысяч после визита незнакомцев

Пожилая женщина попалась на удочку мошенников
Рустем АХУНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У 82-летней жительницы Уфы жулики украли 700 тысяч рублей и золотые украшения.

Как сообщил источник «КП-Уфа», мошенники пришли к ней в квартиру днем 23 января. Несколько незнакомцев представились работниками социальных служб. Жулики заявили, что помогут бабушке выгодно получить путевку в санаторий. Пенсионерка обрадовалась такому «уникальному предложению» и запустила воришек в квартиру.

Разумеется, что никакую путевку в санаторий доверчивая бабушка не получила. Погуляв по квартире женщины, незваные гости умыкнули из тайника 700 тысяч рублей и несколько золотых украшений, а после скрылись в неизвестном направлении. Сейчас двух мошенников разыскивает полиция.

Редакция «КП-Уфа» просит всех читателей еще раз поговорить с пожилыми родственниками и предупредить, что визиты гостей из «социальных служб» и прочих подозрительных инстанций могут привести к печальным последствиям. Перед тем, как запустить незнакомца в дом нужно обязательно проверить его документы. Еще лучше – позвонить в организацию, работниками которой он якобы является и уточнить информацию и визитах сотрудников в дневное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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