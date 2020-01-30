Уфимка лишилась 700 тысяч после визита незнакомцев
У 82-летней жительницы Уфы жулики украли 700 тысяч рублей и золотые украшения.
Как сообщил источник «КП-Уфа», мошенники пришли к ней в квартиру днем 23 января. Несколько незнакомцев представились работниками социальных служб. Жулики заявили, что помогут бабушке выгодно получить путевку в санаторий. Пенсионерка обрадовалась такому «уникальному предложению» и запустила воришек в квартиру.
Разумеется, что никакую путевку в санаторий доверчивая бабушка не получила. Погуляв по квартире женщины, незваные гости умыкнули из тайника 700 тысяч рублей и несколько золотых украшений, а после скрылись в неизвестном направлении. Сейчас двух мошенников разыскивает полиция.
Редакция «КП-Уфа» просит всех читателей еще раз поговорить с пожилыми родственниками и предупредить, что визиты гостей из «социальных служб» и прочих подозрительных инстанций могут привести к печальным последствиям. Перед тем, как запустить незнакомца в дом нужно обязательно проверить его документы. Еще лучше – позвонить в организацию, работниками которой он якобы является и уточнить информацию и визитах сотрудников в дневное время.
ИСТОЧНИК KP.RU