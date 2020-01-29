2020-01-29T10:50:39+03:00
Общество

В Башкирии перестал работать молочный завод «Белого облака»

Продукция пропала с прилавков
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Работы рискуют лишиться 150 человекРаботы рискуют лишиться 150 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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«Миякимолзавод», выпускающий молочную продукцию под брендом «Белое облако», не работает уже больше 10 дней. Об этом сообщил директор предприятия Амир Исхаков на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым.

Предприниматель рассказал, что причина остановки деятельности завода заключается в «больших сложностях с оборотными средствами». Для возобновления работы необходимы инвесторы. Переговоры с ними уже ведутся, но пока безрезультатно.

Всего на предприятии работает 150 человек. Они попросили руководителя республики помочь с запуском производства, чтобы не остаться без работы. Хабиров взял ситуацию под личный контроль и поручил разобраться с проблемой главе Минсельхоза Ильшату Фазрахманову.

– Предприятие должно заработать, а люди – вернуться на свои рабочие места. Ну и, конечно, все долги по зарплате должны быть выплачены, – сказал глава Башкирии.

К слову о рабочих местах: вчера стало известно, что более двух тысяч жителей республики станут безработными из-за массовых сокращений на производствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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