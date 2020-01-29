В Уфе еще троих человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:21:28+03:00

В их числе двое взрослых и маленький ребенок

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В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализировали еще трех человек, прилетевших из китайского города Санья. Об этом сообщил начальник отдела надзора на транспорте Роспотребнадзора Башкирии Олег Мавлютов.

По его словам, предположительно зараженные пассажиры, среди которых мужчина, женщина и двухлетний ребенок, прибыли в столицу Башкирии 27 января. Они пожаловались на высокую температуру.

– Всех троих госпитализировали, отобрали анализы, проверяем на весь спектр вирусов, в том числе на коронавирус, – цитирует Мавлютова «РИА-Новости».

Анализы пациентов доставили в центр мониторинга за коронавирусными инфекционными болезнями в город Новосибирск, а также в лаборатория Центра гигиены в Башкирии. Результаты станут известны завтра утром, 30 января.

Напомним, ранее в Уфе уже госпитализировали двух пассажиров, у которых заподозрили опасный вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU