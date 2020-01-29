2020-01-29T09:58:09+03:00
Общество

В Уфе из-за антисанитарии закрыли еще одно кафе «Папа Гриль» – третье по счету

На этот раз по итогам инспекции Роспотребнадзора опечатали общепит на Индустриальном шоссе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ФССПфото: ФССП
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В Уфе судебные приставы опечатали еще одно кафе «Папа Гриль». Оно расположено на улице Индустриальное шоссе. Таким образом, за две недели по итогам инспекции Роспотребнадзора закрыта уже третья по счету точка популярной сети. Ранее из-за нарушения санитарных норм была приостановлена работа заведений на улицах Сагита Агиша и Гагарина.

В кафе на Индустриальном шоссе инспекторы Роспотребнадзора указали на отсутствия центрального водоснабжения и раковины для мытья рук. Кроме того, вместо двухсекционной ванны там установлена односекционная. За эти нарушения суд назначил административное наказание в виде приостановки деятельности данной точки сроком на 30 суток.

– Судебный пристав в ходе совершения исполнительных действий опечатал и опломбировал помещения. В течение всего срока сотрудники УФССП по Республике Башкортостан будут контролировать надлежащее исполнение решения суда, – сообщили в ФССП.

«Папа Гриль» является республиканской сетью стрит-фуда. Кафе работают в пяти городах Башкирии: Уфе, Октябрьском, Туймазах, Чишмах и Благовещенске. В ассортименте общепита – шаурма, бургеры, хот-доги и другой фастфуд,

ИСТОЧНИК KP.RU

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