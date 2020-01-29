Учителям Башкирии будут выплачивать 50 тысяч рублей за стобалльников по ЕГЭ

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:43:41+03:00

Учителей будут поощрять за стобалльников Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Башкирии учителям планируют платить 50 тысяч рублей за подготовку стобалльников по ЕГЭ. Соответствующий проект указа главы республики Радия Хабирова появился на сайте регионального Минобра.

Как следует из документа, мера призвана «повысить престиж учительской профессии и поощрить учителей образовательных организаций». Отмечается, что выплата будет единовременной. Ее размер не зависит от количества выпускников, успешно сдавших экзамен.

Средства на денежные поощрения учителей будут выделены из республиканского бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что региональный Минздрав намерен платить медикам за сохраненную беременность. Однако после того как инициатива стала активно муссироваться в СМИ, министерство открестилось от этой идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU