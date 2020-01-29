Синоптики сообщили, когда в Башкирию вернется тепло

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:47:10+03:00

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С начала текущей недели в Башкирии заметно похолодало. В отдельных районах температура воздуха достигала 30 градусов мороза. Синоптики связывают сложившуюся ситуацию с распространением в республике холодной арктической массы. Впрочем, ждать возвращения уже привычного аномального тепла осталось недолго.

– Во второй половине недели юго-западными потоками будет выноситься теплая воздушная масса. Температура воздуха вновь будет превышать норму на 8-10°, – сообщили в Башгидромете.

Температура воздуха уже грядущей ночью составит -11, -16°, хотя немного подморозит при прояснениях: -18, -23°. Днем столбик термометра поднимется до -4, -9°. Вместе с потеплением в Башкирию вернутся осадки, днем до умеренных. В отдельных районах прогнозируется метель.

ИСТОЧНИК KP.RU