Подробности аварии с двумя грузовиками в Уфе: один из водителей с тяжелыми травмами в больнице

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:03:58+03:00

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Накануне утром, 28 января, в Уфе произошла авария с участием двух грузовиков. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, на улице Путейской 33-летний водитель грузовика Ford Otosan Cargo, двигаясь по Бирскому тракту, при повороте налево не уступил встречному грузовику «Чайке-Сервис», из-за чего и произошло столкновение. Не обошлось и без пострадавших: водитель спецтехники получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Водитель "Чайки" с травмами был госпитализирован

Дорожная полиция уточняет причины и обстоятельства столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU