В Башкирии ребенок, катаясь на тюбинге, угодил под колеса автомобиля

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:49:22+03:00

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Вчера днем, 28 января, в Мелеузе произошло ЧП с участием ребенка и автомобиля. Мальчик катался с горки на тюбинге, но слишком разогнался и выкатился на проезжую часть.

- В районе площади Элеватора мальчик 10-12 лет скатился на тюбинге на дорогу. К несчастью, в этот момент по улице ехал автомобиль, и столкновения избежать не удалось. Ребенок жив, ушибы. Водителя трясет. А должно трясти маму, которая не вбила своему чаду в голову, что если кататься возле дороги, можно <уйти> из этого мира. А теперь ребенок на своем опыте это знает, хорошо, что удалось обойтись "малой" кровью, - рассказали о происходящем разгневанные очевидцы в социальных сетях.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Сам же мальчик отделался ушибами и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

ИСТОЧНИК KP.RU