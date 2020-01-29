2020-01-29T06:32:50+03:00
Общество

В Уфе на девушку напала свора бродячих собак

Уфимка посетовала, что никто из прохожих не пришел к ней на помощь
Яна БАЗЕКИНА
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К счастью,дворняги не успели покусать девушкуК счастью,дворняги не успели покусать девушкуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Неприятная история произошла на днях с 20-летней уфимкой, которую едва не растерзали бродячие собаки на глазах у прохожих. Как сообщает издание UfacityNews.ru, все случилось на улице Зеленогорской в Октябрьском районе: девушка шла по улице, когда ее окружила свора дворняжек.

- Их было четверо, одна огромная и три небольшие собаки. Они начали лаять на меня, я остановилась, не зная, что делать. Рядом был лесной массив, прохожих не было, - вспоминает девушка.

Уфимка говорит, что развернулась и пошла обратно, а собаки бросились за ней, лаяли и пытались окружить, окрики их совершенно не пугали. При этом никто из проезжавших мимо водителей не остановился и даже не посигналил, чтобы распугать свору, хотя сразу понятно было, что собаки собираются атаковать. Когда уфимка вышла на оживленную часть улицы, то увидела мужчин, но и они не пришли к девушке на помощь и не отогнали собак. Чудом ей удалось оторваться от погони и вызвать такси.

- Я хочу, чтобы застройщики, которые возводят дома в районе улицы Зеленогорской, знали о проблеме и в случае чего несли ответственность, если уж завезли собак охранять стройку, –заявляет уфимка, добавив, что людям нужно внимательнее и отзывчивее относиться друг к другу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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