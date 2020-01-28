2020-01-28T18:36:21+03:00
Общество

Погода в Башкирии на завтра, 29 января

В республике по-прежнему сохранится морозная погода
Эльвина АПАРИНА
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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 29 января. В регионе по-прежнему ожидается морозная погода без осадков.

Ветер будет дуть южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -20,-25 градусов, а местами и вовсе -26,-31 градус. Днем потеплеет до -10, -15 градусов.

В Уфе, в свою очередь, ожидается облачная погода. В столице столбик термометра ночью покажет -22 градуса, а днем он поднимется до -14. Скорость ветра составит 2-4 м/с.

В четверг морозы обещают отступить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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