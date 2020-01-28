Следователи узнали, кто задушил женщину в Уфе в конце прошлого года

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:21:20+03:00

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В столице Башкирии следователи установили подозреваемого в убийстве пенсионерки в конце прошлого года.

Как сообщили в ведомстве, 12 декабря 2019 года в полицию сообщили, что в собственной квартире было найдено тело 65-летней женщины. В жилище также отсутствовали некоторые ценные вещи. Позже выяснилось, что пенсионерку задушили, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Только через месяц удалось установить подозреваемого – им оказался 53-летний уфимец. В январе текущего года выяснили его местонахождение, и он был задержан.

Оказалось, что мужчина недавно познакомился с потерпевшей и пришел к ней в гости. В какой-то момент

между ними произошел конфликт во время которого подозреваемый задушил женщину. Затем он похитил из дома драгоценности, шубу, планшетный компьютер и скрылся.

- Под тяжестью собранных доказательств, мужчина сознался в содеянном, - сообщили в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU