В Уфе 23-летнюю девушку в собственном доме изнасиловал любовник

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:23:37+03:00

25-летняя девушка пошла в полицию на следующий день

Ранее молодой человек уже сидел на скамье подсудимых

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В столице Башкирии 23-летняя девушка обвинила молодого человека в изнасиловании. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Заявление на своего приятеля потерпевшая написала ранним утром 25 января. Полицейским уфимка сообщила, что 28-летний парень надругался над ней накануне вечером в ее собственной квартире в Кировском районе.

Сотрудники патрульно-постовой службы доставили подозреваемого в отдел полиции, где он дал признательные показания. Там же выяснилось, что задержанный по факту является бомжом, а в 2017 году его судили по обвинению в разбое, совершенном группой лиц. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «изнасилование».

ИСТОЧНИК KP.RU