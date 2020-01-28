Средняя зарплата в Башкирии за 2019 год составила 35 тысяч рублей – Башстат

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:05:19+03:00

Специалисты также назвали сферы, где платят больше и меньше всего

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Среднемесячная начисленная зарплата в Башкирии за период с ноября по декабрь 2019 года составила 35,7 тысячи рублей. Данные привели специалисты Башстата. Рост оплаты труда по отношению к показателю прошлого года составил 7,5%.

Самые высокие зарплаты, согласно официальной статистике, у занятых в производстве кокса и нефтепродуктов. Здесь работники в среднем получают чуть больше 73 тысяч рублей (на 3,1% меньше, чем в 2018 году). На втором месте по оплате труда расположилась сфера полезных ископаемых (62,1 тысячи и +7,4%). Далее следуют научная и техническая деятельность (53,5 тысячи рублей, +7,6%).

Совсем худо с деньгами дела обстоят у работников производства изделий из кожи. В среднем они ежемесячно получали 14 тысяч рублей, и это еще почти с восьмипроцентным ростом зарплаты. Гражданам, занятым производством мебели, заплатили немногим больше (15,6 тысячи рублей, +2,7%). Финансовая привлекательность оставляет желать лучше в производстве одежды (19 тысяч рублей, +7,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU