Уфа вошла в десятку самых депрессивных городов России

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:02:20+03:00

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Уфа попала в десятку самых депрессивных городов России для путешествий. Соответствующий рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Список основан на опросе пользователей социальных сетей.

Столица Башкирии в этом анти-рейтинге заняла девятое место (за нее отдали голос 2,7% опрошенных). В тройке «лидеров» по депрессивности – Норильск (25,9%), Москва (23,2%) и Челябинск ( 17%). В перечень наименее привлекательных для путешествий городов также вошли Череповец, Саратов, Брянск, Пермь, Волгоград и Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU