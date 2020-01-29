Уфа вошла в десятку самых депрессивных городов России
Столица Башкирии расположилась на девятой позиции
Уфа - в списке самых депрессивных в России городов
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Уфа попала в десятку самых депрессивных городов России для путешествий. Соответствующий рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Список основан на опросе пользователей социальных сетей.
Столица Башкирии в этом анти-рейтинге заняла девятое место (за нее отдали голос 2,7% опрошенных). В тройке «лидеров» по депрессивности – Норильск (25,9%), Москва (23,2%) и Челябинск ( 17%). В перечень наименее привлекательных для путешествий городов также вошли Череповец, Саратов, Брянск, Пермь, Волгоград и Красноярск.
ИСТОЧНИК KP.RU