2020-01-28T15:22:52+03:00
Общество

Спикер парламента Башкирии выступил против «особой роли русского народа» в Конституции

По словам Константина Толкачева, предложенная поправка в главный документе страны противоречит принципу многонациональности
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Толкачев заявил о недопустимости поправок, «ущемляющих права и свободы»Толкачев заявил о недопустимости поправок, «ущемляющих права и свободы»Фото: Олег НАФИКОВ
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Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев раскритиковал поправку в Конституцию об особой роли русского народа. Свои мысли по поводу этого политик высказал на личной странице в Facebook.

– Сегодня идет активное обсуждение изменений в Конституцию, инициированных Президентом России. Озвучиваются в том числе предложения дополнить перечень внесенных главой государства поправок. Среди подобных идей встречаются и довольно экзотические. Весьма странным мне кажется, например, предложение закрепить в Конституции особую роль русского народа как государствообразующего, – написал Толкачев.

По его мнению, эта поправка противоречит уже закрепленному в главном документе страны принципу многонациональности, а также «исторической логике развития страны». Парламентарий сообщил, что в ближайшее время в Курултае пройдет встреча с общественностью, на которой будут обсуждаться возможные изменения в Конституции.

Толкачев подчеркнул, что поправки могут вноситься только в том случае, если нацелены на улучшение жизни граждан и совершенствование госустройства. В то же время положения, «ущемляющие права и свободы, недопустимы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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