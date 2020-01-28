Спикер парламента Башкирии выступил против «особой роли русского народа» в Конституции
Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев раскритиковал поправку в Конституцию об особой роли русского народа. Свои мысли по поводу этого политик высказал на личной странице в Facebook.
– Сегодня идет активное обсуждение изменений в Конституцию, инициированных Президентом России. Озвучиваются в том числе предложения дополнить перечень внесенных главой государства поправок. Среди подобных идей встречаются и довольно экзотические. Весьма странным мне кажется, например, предложение закрепить в Конституции особую роль русского народа как государствообразующего, – написал Толкачев.
По его мнению, эта поправка противоречит уже закрепленному в главном документе страны принципу многонациональности, а также «исторической логике развития страны». Парламентарий сообщил, что в ближайшее время в Курултае пройдет встреча с общественностью, на которой будут обсуждаться возможные изменения в Конституции.
Толкачев подчеркнул, что поправки могут вноситься только в том случае, если нацелены на улучшение жизни граждан и совершенствование госустройства. В то же время положения, «ущемляющие права и свободы, недопустимы».
ИСТОЧНИК KP.RU