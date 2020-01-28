2020-01-28T16:02:28+03:00
Происшествия

В сгоревшем дотла доме в Башкирии обнаружили труп мужчины

Трагический инцидент произошел в Белорецком районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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При пожаре в частном доме в Башкирии погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Пожар вспыхнул поздней ночью 27 января деревне Майгашля Белорецкого района. Вызов в аварийную службу поступил в 23:50.

Когда первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место происшествия, бревенчатый жилой дом размером 6 на 8 полыхал открытым огнем. В ходе тушения спасатели обнаружили бездыханное тело 63-летнего мужчины. По предварительной оценке причиной трагического инцидента стало нарушение требований пожарной безопасности при использовании электрической печки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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