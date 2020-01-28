Ребенку с аномально большой головой из Башкирии резко стало хуже
Волонтер из Стерлитамака Регина Биргулиева сегодня 28 января сообщила печальные новости – пятилетнему Данису Клевец из деревни Кузьминовка стало хуже. Напомним, ранее «КП – Уфа» сообщала, что мальчик родился со множественными пороками головы и тетрапарезом (одна из разновидностей ДЦП, вызывающая нарушение работоспособности всех конечностей – Прим.ред.). Ребенок проживает со своей бабушкой, родители от него отказались. У нее на иждивении также находится 18-летняя дочь-инвалид.
Накануне Данис стал очень плохо себя чувствовать – в голове у него стала накапливаться жидкость.
- У него киста в голове. Из-за его активности киста шевелится, жидкость собирается. Голова часто болит, западает, затылок стал чесаться, - рассказывает Регина.
На днях в Уфу из Израиля приедет талантливый врач Барак. Регина повезет ребенка на обследование. Она надеется, что Данису тоже повезет и доктор предложит ему лечение в Израиле.
ИСТОЧНИК KP.RU