2020-01-28T19:58:48+03:00
Общество

Ребенку с аномально большой головой из Башкирии резко стало хуже

Даниса Клевец посмотрит израильский доктор
Эльвина АПАРИНА
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Волонтер надеется, что Данису тоже повезет и доктор предложит ему лечение в Израиле.Волонтер надеется, что Данису тоже повезет и доктор предложит ему лечение в Израиле.
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Волонтер из Стерлитамака Регина Биргулиева сегодня 28 января сообщила печальные новости – пятилетнему Данису Клевец из деревни Кузьминовка стало хуже. Напомним, ранее «КПУфа» сообщала, что мальчик родился со множественными пороками головы и тетрапарезом (одна из разновидностей ДЦП, вызывающая нарушение работоспособности всех конечностей – Прим.ред.). Ребенок проживает со своей бабушкой, родители от него отказались. У нее на иждивении также находится 18-летняя дочь-инвалид.

Накануне Данис стал очень плохо себя чувствовать – в голове у него стала накапливаться жидкость.

- У него киста в голове. Из-за его активности киста шевелится, жидкость собирается. Голова часто болит, западает, затылок стал чесаться, - рассказывает Регина.

На днях в Уфу из Израиля приедет талантливый врач Барак. Регина повезет ребенка на обследование. Она надеется, что Данису тоже повезет и доктор предложит ему лечение в Израиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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