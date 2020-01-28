Ребенку с аномально большой головой из Башкирии резко стало хуже

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:58:48+03:00

Волонтер надеется, что Данису тоже повезет и доктор предложит ему лечение в Израиле.

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Волонтер из Стерлитамака Регина Биргулиева сегодня 28 января сообщила печальные новости – пятилетнему Данису Клевец из деревни Кузьминовка стало хуже. Напомним, ранее «КП – Уфа» сообщала, что мальчик родился со множественными пороками головы и тетрапарезом (одна из разновидностей ДЦП, вызывающая нарушение работоспособности всех конечностей – Прим.ред.). Ребенок проживает со своей бабушкой, родители от него отказались. У нее на иждивении также находится 18-летняя дочь-инвалид.

Накануне Данис стал очень плохо себя чувствовать – в голове у него стала накапливаться жидкость.

- У него киста в голове. Из-за его активности киста шевелится, жидкость собирается. Голова часто болит, западает, затылок стал чесаться, - рассказывает Регина.

На днях в Уфу из Израиля приедет талантливый врач Барак. Регина повезет ребенка на обследование. Она надеется, что Данису тоже повезет и доктор предложит ему лечение в Израиле.

ИСТОЧНИК KP.RU