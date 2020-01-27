Самолет с вахтовиками из Уфы не смог приземлиться в аэропорту Омска
В Омском аэропорту из-за снежной бури не смог приземлиться самолет с вахтовиками из Уфы. Лайнер отправили в другой город. Об этом сообщает портал Омск-информ.
Рейс ЭК9487 авиакомпании «Красавиа» по маршруту: «Уфа – Омск – Красноярск – Талакан» должен был прибыть сегодня в Омск в 3:10 (по местному времени). Однако сделать этого экипаж не смог в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Самолет направили на запасной аэропорт в Тюмени. Приземлился в Омске он только в 10:05 . Такая же ситуация сложилась и с лайнером из Москвы. Его на время отправили в Новосибирск.
ИСТОЧНИК KP.RU