2020-01-27T08:34:09+03:00
Общество

В Башкирии из-за погоды массово отменяли автобусные рейсы

Об этом сообщил глава гостранса республики на оперативном совещании
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 27 января, на очередном оперативном совещании башкирского правительства в Уфе с докладом о ситуации на автомобильном транспорте выступил глава гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов. Он заявил, что за прошедшую неделю в целом аварийность на дорогах республики сократилась, уменьшилось и количество пострадавших в ДТП. Однако из-за непредсказуемой погоды на трассах и дорогах региона сохраняется сложная и даже опасная ситуация.

- По данным Южного автовокзала были отменены 50 рейсов. Из них 35 по межгороду и 15 пригородных. В первую очередь, из-за погодных условий. По объектам воздушного транспорта по вине авиакомпаний отменены 4 рейса, - заявил Тимур Мухаметьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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