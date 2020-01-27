2020-01-27T08:23:58+03:00
Общество

В Башкирии прогнозируют 30-градусный мороз

Первая половина рабочей недели будет холодной
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Похоже, в Башкирию наконец придут морозыПохоже, в Башкирию наконец придут морозыФото: Олег УКЛАДОВ
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Синоптики Башгидромета поделились прогнозом погода на первую половину рабочей недели. В республике ожидается значительное похолодание.

Сегодня, 27 января, в регионе выпадет небольшой снег. Ветер западного и северо-западного направлений будет умеренным. На протяжении дня столбик термометра не упадет ниже -12°.

По-настоящему морозно станет грядущей ночью, 28 января: температура воздуха составит -15, -20° (при прояснениях – до -25°). Днем существенных осадков не ожидается, а ветер едва ли будет заметен. Прогнозируется холод в районе -12, -17°.

В среду, 29 января, ночью обойдется без осадков, днем – слабый снег. Ветер южный, умеренный. Ночью температура воздуха на территории Башкирии снизится до -19, -24° (местами и вовсе до -30°). Днем чуть теплее: -10, -15°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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