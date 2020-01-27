В Башкирии водитель "Тойоты" задавил двух женщин
Одна из них погибла на месте
Фото: ГИБДД Башкирии
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Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло вечером в воскресенье, 26 января, в Нуримановском районе, сообщают в управлении ГИБДД по Башкирии.
По данным дорожной полиции, около 19:00 на дороге Нимисларово - Кызыл Баржау «Тойота Калдина» под управлением 48-летнего уфимца сбила двух бабушек. Водитель объяснил, что 78-летняя и 79-летняя женщины шли по проезжей части, и в темноте он их не заметил.
В результате ДТП одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована с травмами. Точные обстоятельства и причины происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU