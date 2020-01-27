2020-01-27T06:52:46+03:00
Общество

Властям Уфы пришлось отказаться от проекта застройки Глумилино-1

К этому их подтолкнуло решение Арбитражного суда
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Уфимские власти отменили постановление, в котором утверждался проект планировки и межевания микрорайона Глумилино-1. На территории, ограниченной улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуриева, Энтузиастов и Лесотехникума, планировалось возвести жилые дома, в том числе высотки до 27 этажей, и социальные объекты.

Однако планам по застройке не суждено было сбыться - на основании федерального закона и решения Арбитражного суда Башкирии проект пришлось свернуть. Камнем преткновения стал участок, где предполагалось построить школу и детский сад.

Суд обязал администрацию Уфы устранить допущенные в документации нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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