В Уфе автомобили должников пустят с молотка

27 Янв. 2020 2020-01-27T06:33:26+03:00

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В Уфе объявлены очередные аукционы по продаже собственности должников. 25 февраля жители Башкирии смогут приобрести по дешевке арестованные автомобили. В списке - более трех десятков лотов. Самыми дорогими товарами на аукционе оказались "Киа Рио" 2016 года выпуска с начальной ценой - 680 тысяч рублей, Джили Эмгранд X7 2015 года - 659 тысяч рублей и Пежо 408 2013 года - 629 тысяч рублей.

Есть и бюджетные лоты: ВАЗ-211340 2011 года выпуска торгуется с 29 тысяч рублей, а Дэу Нексия 2006 года - с 39 тысяч.

Чтобы приобрести арестованное авто, покупателю нужно подать до 3 февраля заявку на участие в аукционе (Кирова, 99/3, офис №6) и иметь квитанцию об уплате задатка.

ИСТОЧНИК KP.RU