«От этих криков можно с ума сойти»: зазывала с рупором не дает покоя жителям Уфы

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:17:53+03:00

Куда обратиться, чтобы не слышать навязчивую рекламу, горожане не знают

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На минувшей неделе у жителей района близ "Колхозного рынка" появился неприятный сосед. Молодой человек каждый день с утра до вечера ходит по улице и объявляет через громкоговоритель о распродаже товаров. Его навязчивые крики нервируют местных жителей и раздражают даже тех, кто просто едет мимо.

- От этих криков можно с ума сойти. Неужели нельзя найти на таких глашатаев какую-то управу? - посетовала "КП-Уфа" местная жительница Ирина Б.

- Он меня взбесил, пока я в пробке стоял, представляю, как жителям надоело, - соглашается с недовольными Павел С.

Горожане засняли шумного рекламщика на видео и выложили запись в городские паблики. На пост откликнулись жители и других районов Уфы, столкнувшиеся с той же проблемой. По словам комментаторов, зазывалы с рупорами обосновались также возле универмага "Май", у лайфстайл-центра "Башкирия" и в Сипайлово - везде они кричат неделями напролет.

Как бороться с нарушителями покоя, горожане не знают. Аудиореклама в стране не запрещена, да и шуметь по закону можно до 23.00. Другое дело, что есть ограничения на максимальную громкость - не выше 55 децибел. Однако эти правила глашатаям не помеха.

- Наша полиция ничего не может сделать: звонили, приехали они, сказали ему убавить, в итоге - все без изменений, - сетует в комментариях Анна М.

ИСТОЧНИК KP.RU