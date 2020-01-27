2020-01-27T07:17:53+03:00
Общество

«От этих криков можно с ума сойти»: зазывала с рупором не дает покоя жителям Уфы

Куда обратиться, чтобы не слышать навязчивую рекламу, горожане не знают
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

На минувшей неделе у жителей района близ "Колхозного рынка" появился неприятный сосед. Молодой человек каждый день с утра до вечера ходит по улице и объявляет через громкоговоритель о распродаже товаров. Его навязчивые крики нервируют местных жителей и раздражают даже тех, кто просто едет мимо.

- От этих криков можно с ума сойти. Неужели нельзя найти на таких глашатаев какую-то управу? - посетовала "КП-Уфа" местная жительница Ирина Б.

- Он меня взбесил, пока я в пробке стоял, представляю, как жителям надоело, - соглашается с недовольными Павел С.

Горожане засняли шумного рекламщика на видео и выложили запись в городские паблики. На пост откликнулись жители и других районов Уфы, столкнувшиеся с той же проблемой. По словам комментаторов, зазывалы с рупорами обосновались также возле универмага "Май", у лайфстайл-центра "Башкирия" и в Сипайлово - везде они кричат неделями напролет.

Как бороться с нарушителями покоя, горожане не знают. Аудиореклама в стране не запрещена, да и шуметь по закону можно до 23.00. Другое дело, что есть ограничения на максимальную громкость - не выше 55 децибел. Однако эти правила глашатаям не помеха.

- Наша полиция ничего не может сделать: звонили, приехали они, сказали ему убавить, в итоге - все без изменений, - сетует в комментариях Анна М.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии из-за погоды массово отменяли автобусные рейсы
В уфимском Сипайлово произошло тройное ДТП: один погиб, двое пострадали
В Башкирии прогнозируют 30-градусный мороз
В Башкирии водитель "Тойоты" задавил двух женщин
«От этих криков можно с ума сойти»: зазывала с рупором не дает покоя жителям Уфы
Властям Уфы пришлось отказаться от проекта застройки Глумилино-1
В Уфе автомобили должников пустят с молотка
Пропавшая в Башкирии девушка посреди ночи вернулась домой
В Башкирии разыскивают молодую мать
В Стерлитамаке уличный фонарь повесили вверх ногами: он освещает небо вместо улицы
Подробности пропажи 30-летней уфимки в канун своего дня рождения: к поискам подключилась полиция
Элвин Грей шокировал поклонников загадочной татуировкой
В честь умершей певицы Башкирии и Татарии Васили Фаттаховой вышла книга
В Башкирии простились с женщиной, чье сердце не выдержало смерти сына
В Уфе за неделю до дня рождения без вести пропала 30-летняя Дарья Сычева
Уфимцы устроили опасные развлечения на дороге
Следователи заинтересовались пожаром в Башкирии, в котором погибли две женщины и ребенок
В начале недели в Башкирии резко похолодает
В центре Уфы неизвестные напали на автобус