2020-01-26T21:57:34+03:00
Общество

Пропавшая в Башкирии девушка посреди ночи вернулась домой

Брат Дарьи Сычевой поделился подробностями
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии прекратили поиски 30-летней Дарьи Сычевой, которую искали больше суток. Радостными новостями поделился ее брат – молодая женщина жива и здорова. Несколько минут назад она сама пришла домой.

- Нашлась! Огромное вам спасибо, - сказал Василий и поблагодарил всех неравнодушных и тех, кто помогал в поисках.

Напомним, что Дарья пропала в три часа ночи 25 января – вышла от сестры и исчезла. Обеспокоенные родственники сразу обратились в полицию и к волонтерам. Благо все завершилось благополучно.

Дарья сама вернулась домой

Дарья сама вернулась домой

ИСТОЧНИК KP.RU

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