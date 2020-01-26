Пропавшая в Башкирии девушка посреди ночи вернулась домой

26 Янв. 2020 2020-01-26T21:57:34+03:00

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В столице Башкирии прекратили поиски 30-летней Дарьи Сычевой, которую искали больше суток. Радостными новостями поделился ее брат – молодая женщина жива и здорова. Несколько минут назад она сама пришла домой.

- Нашлась! Огромное вам спасибо, - сказал Василий и поблагодарил всех неравнодушных и тех, кто помогал в поисках.

Напомним, что Дарья пропала в три часа ночи 25 января – вышла от сестры и исчезла. Обеспокоенные родственники сразу обратились в полицию и к волонтерам. Благо все завершилось благополучно.

Дарья сама вернулась домой

ИСТОЧНИК KP.RU