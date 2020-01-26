В Башкирии разыскивают молодую мать
27-летняя Ирина Воронова пропала 24 января
Дома женщину ждут супруг и двое детей.
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В Стерлитамаке пропала 27-летняя Ирина Воронова. Дома женщину ждут супруг и двое детей.
Известно, что она вышла из дома по улице Худайбердина 24 января и не вернулась. Обеспокоенный муж обратился к волонтерам и в полицию. Пока поиски не дали никаких результатов.
Приметы: рост 154 см, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза зеленые; Была одета в зеленый пуховик, персиковую рубашку, черную юбку в горошек, черные сапоги. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU