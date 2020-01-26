В Башкирии разыскивают молодую мать

26 Янв. 2020 2020-01-26T19:50:18+03:00

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В Стерлитамаке пропала 27-летняя Ирина Воронова. Дома женщину ждут супруг и двое детей.

Известно, что она вышла из дома по улице Худайбердина 24 января и не вернулась. Обеспокоенный муж обратился к волонтерам и в полицию. Пока поиски не дали никаких результатов.

Приметы: рост 154 см, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза зеленые; Была одета в зеленый пуховик, персиковую рубашку, черную юбку в горошек, черные сапоги. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU