В Стерлитамаке уличный фонарь повесили вверх ногами: он освещает небо вместо улицы

26 Янв. 2020 2020-01-26T19:17:50+03:00

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В социальных сетях пользователи рассказали о необычном случае, произошедшем в Стерлитамаке. Здесь, в одном из дворов накануне повесили новый уличный фонарь. Только вот пользы от него мало – кто-то умудрился его установить вверх ногами, и теперь светило освещает не темный двор, как и положено, а небо.

- Из серии «И так сойдёт», - подписал автор фотографию. К сожалению, он не уточнил, на какой улице установлен фонарь.

В комментариях сразу откликнулись жители двора. Женщина написала, что этот фонарь светит им прямо в спальню.

ИСТОЧНИК KP.RU