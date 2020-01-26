В Стерлитамаке уличный фонарь повесили вверх ногами: он освещает небо вместо улицы
Фотографию местные жители опубликовали в соцсети
-Из серии «И так сойдёт», - подписал автор фотографию.
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В социальных сетях пользователи рассказали о необычном случае, произошедшем в Стерлитамаке. Здесь, в одном из дворов накануне повесили новый уличный фонарь. Только вот пользы от него мало – кто-то умудрился его установить вверх ногами, и теперь светило освещает не темный двор, как и положено, а небо.
- Из серии «И так сойдёт», - подписал автор фотографию. К сожалению, он не уточнил, на какой улице установлен фонарь.
В комментариях сразу откликнулись жители двора. Женщина написала, что этот фонарь светит им прямо в спальню.
ИСТОЧНИК KP.RU