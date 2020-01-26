Подробности пропажи 30-летней уфимки в канун своего дня рождения: к поискам подключилась полиция

26 Янв. 2020 2020-01-26T18:23:33+03:00

Со слов мужчины, Дарья ранее никогда не пропадала.

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности пропажи 30-летней Дарьи Сычевой в Уфе. Брат женщины рассказал, что она пропала в три часа ночи 25 января – Дарья вышла от своей сестры на улице Российской и должна была поехать домой. Однако не явилась, на связь выходить перестала, а телефон недоступен.

- Пока нет никакой информации о поисках. Надеюсь, завтра полицейские узнают с помощью биллинга, где ее телефон. Одна надежда, что она выходные с кем-то проводит и уже завтра объявится, - сказал Василий.

Со слов мужчины, его сестра ранее никогда не пропадала.

Приметы: рост 159 см, среднего телосложения, волосы темно-русые ниже лопаток, глаза зеленые;

Была одета в синюю куртку с белыми звездами, синие джинсы, темно-бордовые сапоги, серую трикотажную шапку.

Поисковики сообщают, что Дарья может находиться в любом районе города.

Если вам известно о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или в полицию 02.

ИСТОЧНИК KP.RU