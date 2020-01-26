В честь умершей певицы Башкирии и Татарии Васили Фаттаховой вышла книга

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:52:18+03:00

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Сегодня, 26 января, исполняется ровно четыре года со дня смерти известной певицы двух республки Васили Фаттаховой.

Как сообщает издание «Челнинские известия», в память об артистке Татарии и Башкирии вышла книга под названием «Василя Фаттахова». Ее написал друг певицы Ханис Хазимов, писатель и бывший администратор ее труппы. Над книгой он работал семь месяцев: в ней он собрал воспоминания ее родных, коллег, преподавателей музыкального училища о ней. Именно они помогли обобщить жизненный и творческий путь любимой многими певицы.

Напомним, что популярная певица, исполнительница знаменитого хита «Туган як» умерла 26 января 2016 года в Уфе. Причиной смерти стали осложнения после вторых родов. Василя Фаттахова даже не успела подержать на руках свою дочь: сразу после рождения девочку поместили в кювез, специальный бокс для недоношенных детей. Маму выписали, но увидеться им было не суждено.

ИСТОЧНИК KP.RU