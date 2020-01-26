В Уфе за неделю до дня рождения без вести пропала 30-летняя Дарья Сычева

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:45:06+03:00

Поисковики сообщают, что Дарья может находиться в любом районе города.

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В столице Башкирии 25 января пропала 30-летняя Дарья Сычева. Молодая женщина исчезла накануне своего дня рождения – 31 января ей исполняется 31 год. Обеспокоенные родственники подали заявление в полицию и обратились к волонтерам. Однако поиски пока не дали никаких результатов.

Приметы: рост 159 см, среднего телосложения, волосы темно-русые ниже лопаток, глаза зеленые;

Была одета в синюю куртку с белыми звездами, синие джинсы, темно-бордовые сапоги, серую трикотажную шапку.

Поисковики сообщают, что Дарья может находиться в любом районе города.

Если вам известно о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU