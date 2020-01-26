В Башкирии простились с женщиной, чье сердце не выдержало смерти сына

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:31:58+03:00

У женщины осталось две дочери – одна живет с супругом в Нефтекамске, а вторая жила с ней, младшей всего 16 лет.

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Вчера, 25 января, в Дюртюлях в последний путь проводили Лилию Г., которая скончалась 23 января из-за инсульта. Попрощаться с хорошим человеком пришел почти весь город – родные, коллеги, соседи, друзья и просто знакомые. Похоронили женщину рядом с мужем, которого не стало три года назад, и сыном, погибшим в октябре 2019 года.

Напомним, что ранее «КП – Уфа» писала, что у Лилии не выдержало сердце из-за постоянных переживаний о смерти сына. Последние три месяца она тяжело переживала смерть своего ребенка, который скончался в Подмосковье в конце октября. Рустам уехал на заработки в Подольск, где погиб.В понедельник женщине стало плохо, ее забрала скорая в реанимацию. Четыре дня пытались спасти ее, но все тщетно.

У женщины осталось две дочери – одна живет с супругом в Нефтекамске, а вторая жила с ней, младшей всего 16 лет.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким умершей.

ИСТОЧНИК KP.RU