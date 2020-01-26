2020-01-26T15:31:58+03:00
Общество

В Башкирии простились с женщиной, чье сердце не выдержало смерти сына

Лилию Г. похоронили в родном городе
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
У женщины осталось две дочери – одна живет с супругом в Нефтекамске, а вторая жила с ней, младшей всего 16 лет.У женщины осталось две дочери – одна живет с супругом в Нефтекамске, а вторая жила с ней, младшей всего 16 лет.
Изменить размер текста:

Вчера, 25 января, в Дюртюлях в последний путь проводили Лилию Г., которая скончалась 23 января из-за инсульта. Попрощаться с хорошим человеком пришел почти весь город – родные, коллеги, соседи, друзья и просто знакомые. Похоронили женщину рядом с мужем, которого не стало три года назад, и сыном, погибшим в октябре 2019 года.

Напомним, что ранее «КПУфа» писала, что у Лилии не выдержало сердце из-за постоянных переживаний о смерти сына. Последние три месяца она тяжело переживала смерть своего ребенка, который скончался в Подмосковье в конце октября. Рустам уехал на заработки в Подольск, где погиб.В понедельник женщине стало плохо, ее забрала скорая в реанимацию. Четыре дня пытались спасти ее, но все тщетно.

У женщины осталось две дочери – одна живет с супругом в Нефтекамске, а вторая жила с ней, младшей всего 16 лет.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким умершей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В честь умершей певицы Башкирии и Татарии Васили Фаттаховой вышла книга
В Башкирии простились с женщиной, чье сердце не выдержало смерти сына
В Уфе за неделю до дня рождения без вести пропала 30-летняя Дарья Сычева
Уфимцы устроили опасные развлечения на дороге
Следователи заинтересовались пожаром в Башкирии, в котором погибли две женщины и ребенок
В начале недели в Башкирии резко похолодает
В центре Уфы неизвестные напали на автобус
В Башкирии в ДТП погибли отец и маленькая дочь
В уфимском аэропорту тщательно проверяют всех пассажиров международных рейсов
В столкновении двух легковушек в Башкирии пострадал семилетний ребенок
Стало известно, в каком городе Башкирии больше всего безработных
«Девочка обездвижена от боли»: в Уфе мать семерых детей пытается спасти 11-летнюю дочь
В сгоревшем доме в Башкирии погибли две женщины и трехлетний мальчик
«Салават Юлаев» забросил пять шайб и обыграл «Барыс»
Молодого парня из Уфы подозревают в убийстве собственной матери
«Башавтотранс» готов купить 40 микроавтобусов за 111 млн рублей
Уфимцы создали кабриолет, который оценил АвтоВАЗ
«На нее сильно наорали, потому что не выучила»: подробности гибели 15-летней девушки из Уфы
«Оказалась в отделении для "смертников"»: жительницу Башкирии, оставшуюся умирать в одиночестве, увезли из дома
Полиция и Росгвардия Башкирии задержали мужчину во время покупки огнестрела
Городские службы Уфы принялись сносить ледовые городки
Гульназ Шафикова уволена с поста ректора Института развития образования Башкирии
Момент ограбления уфимского храма попал на видео
Минздрав Башкирии передумал платить медикам, отговорившим делать аборт
Во дворе жилого дома в Уфе под землю провалился мусоровоз
«Вся трясется, в шоке, рычит»: в Уфе хозяйка выкинула на мороз собаку, с которой прожила семь лет
В Башкирии за решетку отправили банду наркотороговцев, на четверых они совершили 51 преступление