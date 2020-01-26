В центре Уфы неизвестные напали на автобус

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:23:35+03:00

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Накануне в столице Башкирии на остановке «Центральный рынок» произошло нападение на автобус. Со слов очевидцев, неизвестные мужчины битами повредили маршрутку «Уфа – Буздяк» - они порезали колеса и разбили стекла. Благо водитель не пострадал. Вероятно, конкуренция на рынке перевозчиков довела людей до такого преступления.

В пресс-службе МВД сообщили, что в полицию 26 января поступило сообщение о том, что автобус разбили палками трое неизвестных. Они также повредили колеса. В данный момент ведется розыск нападавших.

ИСТОЧНИК KP.RU