2020-01-26T12:49:40+03:00
Происшествия

Следователи заинтересовались пожаром в Башкирии, в котором погибли две женщины и ребенок

По факту ЧП возбуждено уголовное дело
Эльвина АПАРИНА
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На место происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции и дознавателем МЧС.На место происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции и дознавателем МЧС.
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Следователи Ишимбайского района возбудили уголовное дело по статье 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту пожара, в котором погибли две женщины и ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожар случился в деревне Гумерово 25 января около 17 часов. Как ранее передавала «КПУфа», в ходе тушения бревенчатого дома спасатели нашли три тела – в огне погибли две женщины 59 и 23 лет и трехлетний мальчик. Девочке двух лет удалось выжить, поскольку ее спасли соседи, заметившие возгорание, сейчас ей оказывается медицинская помощь.

На место происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции и дознавателем МЧС. В настоящее время осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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