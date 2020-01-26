2020-01-26T12:09:49+03:00
Общество

В начале недели в Башкирии резко похолодает

Ближайшие три дня ожидается настоящая зимняя сказка
Эльвина АПАРИНА
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По данным синоптиков, в регион придут настоящие морозы.По данным синоптиков, в регион придут настоящие морозы.
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В Башкирии за долгое время впервые изменится характер погоды. По данным синоптиков, в регион придут настоящие морозы. Так завтра, 27 января, в республике выпадет небольшой снег, ночью температура воздуха составит -16 градусов, а днем -9.

Во вторник осадков не ожидается, и станет еще холоднее, изредка будет выглядывать солнце. Столбик термометра днем покажет -14 градусов, а днем -21. В некоторых районах он и вовсе опустится до -27, -29.

В среду станет чуть теплее, осадков также не будет. Днем ожидается -11 градусов, а ночью -12. С четверга в регион снова вернется теплая снежная зима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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