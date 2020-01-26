В начале недели в Башкирии резко похолодает
В Башкирии за долгое время впервые изменится характер погоды. По данным синоптиков, в регион придут настоящие морозы. Так завтра, 27 января, в республике выпадет небольшой снег, ночью температура воздуха составит -16 градусов, а днем -9.
Во вторник осадков не ожидается, и станет еще холоднее, изредка будет выглядывать солнце. Столбик термометра днем покажет -14 градусов, а днем -21. В некоторых районах он и вовсе опустится до -27, -29.
В среду станет чуть теплее, осадков также не будет. Днем ожидается -11 градусов, а ночью -12. С четверга в регион снова вернется теплая снежная зима.
ИСТОЧНИК KP.RU