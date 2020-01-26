2020-01-26T09:39:37+03:00
Общество

В уфимском аэропорту тщательно проверяют всех пассажиров международных рейсов

Это связано с китайским вирусом
Эльвина АПАРИНА
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Отметим, что сами туристы, отдохнувшие накануне в Китае, комментируют, что в КНР обстановка спокойная.Отметим, что сами туристы, отдохнувшие накануне в Китае, комментируют, что в КНР обстановка спокойная.
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В аэропорту «Уфа» усилен контроль пассажиров, пребывающих международными рейсами. Их проверяют специалисты Роспотребнадзора. Санитарный контроль, как ранее сообщала «КП – Уфа» усилен в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Его вспышка зафиксирована в Китае.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что пассажиров обследуют на борту воздушного судна с помощью тепловизоров (бесконтактных термометров). Они позволяют выявить первые признаки инфекционных заболеваний.

- До настоящего времени симптомов коронавирусной инфекции у пассажиров, прилетающих из Китая, не выявлено, - прокомментировали в пресс-службе.

Отметим, что сами туристы, отдохнувшие накануне в Китае, комментируют, что в КНР обстановка спокойная.

Медики убедительно просят туристов, улетающих в Китай, беречь себя и не посещать рынки, зоопарки. Стоит употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, использовать маски, чаще мыть руки, а также воздержаться от поездок в город Ухань, где отмечается вспышка заболевания, до стабилизации ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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