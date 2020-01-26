26 Янв. 2020 2020-01-26T13:41:47+03:00

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Вчера, 25 января, в Уфе выпало огромное количество снега, который плотно лег на дороге. Сноубордисты решили не терять попросту времени и выехали кататься прямо по городу.

Опасные развлечения очевидцы сняли на камеру и опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как молодой человек в горнолыжном костюме и очках катается на сноуборде, зацепившись за «Мерседес». Благо не на высокой скорости – иномарка движется не более 40 км/ч.

Такие зимние забавы оценили не все. Горожане стали осуждать уфимцев за подобные развлечения.

- А если бы не удержался и под колеса залетел бы кому-нибудь! Потом бы сидел бы и ныл, что инвалидом остался в лучшем случае! О матери хотя бы думайте, когда подобное творите! – написала уфимка.

Уфимцы устроили опасные развлечения на дороге //26.01.

ИСТОЧНИК KP.RU