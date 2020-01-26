2020-01-26T08:51:18+03:00
Происшествия

В столкновении двух легковушек в Башкирии пострадал семилетний ребенок

С травмами он находится в больнице
Эльвина АПАРИНА
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Всего за минувшие сутки на дорогах произошло 11 ДТП, в которых 14 человек получили травмы.Всего за минувшие сутки на дорогах произошло 11 ДТП, в которых 14 человек получили травмы.
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Вчера днем, 25 января, в Мелеузовском районе на 10 км автодороги Мелеуз-Федоровка произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили в ГИБДД республики, около 16 часов столкнулись встречные «Лада Гранта» под управлением 43-летнего жителя Мелеуза и «Шевроле Нива», за рулем которого находился 67-летний местный житель.

К счастью, в аварии никто не погиб. Но с травмами в больницу увезли семилетнего сына водителя «Лады».

Всего за минувшие сутки на дорогах произошло 11 ДТП, в которых 14 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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