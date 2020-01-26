«Девочка обездвижила от боли»: в Уфе мать семерых детей пытается спасти 11-летнюю дочь

26 Янв. 2020 2020-01-26T07:30:23+03:00

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В Уфе настоящая беда настигла мать семерых детей Эльвиру. Ее 11-летняя дочь Даша без явной на то причины начала испытывать острую боль в области спины. Как это обычно бывает, никто и не подозревал что-то серьезное – так, потянула на физкультуре, со временем пройдет. Но ничего не проходило, боль с каждым днем становилась все сильнее. О несчастье, настигшем многодетную семью, рассказала волонтер организации Помощь и поддержка многодетных семей Екатерина Лебедева.

– Врачи долго пытались лечить амбулаторно, потом положили-таки в больницу, где тоже толком ничего не делали долгое время, лишь держали на вытяжке. Лучше не становилось, девочка обездвижила от боли, перестала переворачиваться даже и вставать, - сообщила Лебедева.

Даше сделали компьютерную и магнитно-резонансную томографию, диаскинтест (для исключения туберкулеза). В настоящий момент медики колеблются между двумя диагнозами: компрессионным переломом и остеомиелитом. При всем при этом до сих пор неясно, каким образом с Дашей могло это произойти.

– В Уфе такие операции не делают, только железные пластины ставят, чего делать в период роста нельзя, – сказала волонтер.

Перво-наперво – матери с дочерью требуются средства на билеты в Питер. По словам врача, девочке нужна усиленная белковая диета: индейка, кролик, бульоны. Также ей необходимы взрослые памперсы, чтобы подкладывать их на кровать. После выписки Даше понадобится коляска напрокат. К тому же финансовая поддержка не помешает и детям, оставшимся дома.Эльвира днями и ночами дежурит в больнице у койки дочки. Дома за сестренку переживают шестеро детей. Те, что постарше – им по 14 и 16 лет – теперь играют роль взрослых: варят младшим кушать, водят их в школу и время от времени подменяют в больнице маму. В таких условиях семье не осталось ничего другого, кроме как обратиться за помощью к неравнодушным людям.

Передать вещи и получить реквизиты для оказания помощи можно через волонтера Екатерину Лебедеву или сообщество Помощь и поддержка многодетных семей по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU