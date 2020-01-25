«Салават Юлаев» забросил пять шайб и обыграл «Барыс»

25 Янв. 2020 2020-01-25T19:52:07+03:00

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Сегодня, 25 января, «Салават Юлаев» принял на родной «Уфа-Арене» казахстанский «Барыс». Встреча закончилась уверенной победой хозяев.

Однако в первой половине стартового период активнее в атаке себя проявляли именно гости, что нередко приводило к контрвыпадам уже со стороны «юлаевцев». Счет на табло не менялся до 12-й минуты, когда в одной из немногочисленных позиционных атак хозяева распечатали ворота противника. Гол в свой актив записал Кугрышев (1-0). Результативная атака стала переломным моментом – подопечные Николая Цулыгина забрали инициативу в свои руки. Перед самым перерывом отличился Харктикайнен с передачи Умарка (2-0)

Вторую двадцатиминутку хозяева начали ударно, однако на их пути всегда вставал голкипер «Барыса» Карлссон. Уфимские хоккеисты смогли заработать большинство, но в голы его конвертировать не удалось. В середине встречи уже гости получили возможность сыграть в большинстве, что позволило им отквитать одну шайбу (2-1). Несмотря на остроту атак после пропущенного гола, «юлаевцы» не смогли забить до самого свистка на перерыв.

Самой жаркой и голевой оказался заключительный отрезок. Шайбы в середине будто и не бывало. На 42-й минуте Кугрышев ассистировал Кадейкину, который забросил снаряд в пустой угол (3-1). Спустя буквально пару минут гости вновь оказались в большинстве и сократили отставание до одной шайбы (3-2). Игроков «Салавата Юлаева» это нисколько не смутило. Они опять забрали инициативу и наиграли на большинство. Спустя 18 секунд Хартикайнен подставил клюшку под передачу Ларсена (4-2). Комфортное преимущество хозяева увеличили на 56-й минуте, когда Сошников пробил ворота казахстанцев после точного паса от Умарка. Итог встречи – 5-2.

После разгромной победы уфимский клуб поднялся на одну строчку. Теперь он занимает шестую позицию в Восточной конференции.

Голы:

1:0 (12:59) – Дмитрий Кугрышев (Александр Кадейкин);

2:0 (18:33) – Тему Хартикайнен (Линус Умарк, бол.);

2:1 (32:23) – Атте Охтамаа (Даррен Диц, Линус Виделль, бол.);

3:1 (41:56) – Александр Кадейкин (Евгений Лисовец, Дмитрий Кугрышев);

3:2 (43:22) – Роман Старченко (Линус Виделль, Атте Охтамаа, бол.);

4:2 (46:29) – Тему Хартикайнен (Филип Ларсен, Линус Умарк, бол.);

5:2 (56:44) – Никита Сошников (Линус Умарк, бол.).

ИСТОЧНИК KP.RU