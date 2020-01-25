2020-01-25T19:45:50+03:00
Происшествия

Молодого парня из Уфы подозревают в убийстве собственной матери

Женщину буквально забили до смерти
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Оперативники доставили в отдел полиции двоих подозреваемыхОперативники доставили в отдел полиции двоих подозреваемыхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Среди причастных к смерти 50-летней уфимки оказались ее сын и муж. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Труп женщины в собственной квартире был обнаружен днем 22 января. На ее теле было множество ссадин, кровоподтеков и гематом.

Разобравшись в ситуации, следственно-оперативная группа доставила в отдел полиции двух подозреваемых в нанесении телесных повреждений, возможно повлекших смерть. Ими оказались 21-летний сын погибшей и ее 55-летний гражданский муж. Все вместе они проживали под одной крышей.

Известно, что молодой человек в 2017 году (а ему тогда было всего 19 лет) уже представал на скамье подсудимых по обвинению в грабеже. Именно парня было решено взять под стражу для дальнейших следственных действий. До смерти своей матери он работал кровельщиком в одном из городских ЖЭУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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