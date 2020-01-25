«Башавтотранс» готов купить 40 микроавтобусов за 111 млн рублей

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:27:50+03:00

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«Башавтотранс» объявил аукцион по отбору поставщика 40 микроавтобусов для междугороднего сообщения. Соответствующая позиция появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 110,7 млн рублей. Деньги выделит сам заказчик. По договору, 40 оборудованных кондиционерами машин на 16 мест исполнитель обязан предоставить до конца текущего года. Автомобили должны быть «свежими» – не старше 2019-го года изготовления.

Поставщику также необходимо обеспечить срок эксплуатации не менее двух лет или пробег не менее 150 тысяч километров.

Кто возьмет на себя госконтракт, станет ясно 10 февраля 2020 года – именно тогда состоится электронный аукцион.

ИСТОЧНИК KP.RU