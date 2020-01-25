2020-01-25T17:33:59+03:00
Общество

Уфимцы создали кабриолет, который оценил АвтоВАЗ

В ГИБДД отказывались регистрировать транспортное средство
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: car.ruфото: car.ru
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Уфимские умельцы умудрились сделать из вазовской «десятки» настоящий кабриолет. Переделку одобрили в самом автоконцерне. О чуде инженерной мысли сообщил портал car.ru.

Энтузиасты взяли для тюнинга ВАЗ-2110 аж 97-го года выпуска. Разумеется, это не осталось без последствий: после прокачки машина оказалась с приличными зазорами, перекошенными дверьми, которые сложно было открыть, и проблемным багажником.

Творение не оценили сотрудники ГИБДД. Они напрочь отказались регистрировать транспортное средство. Промучившись четыре года, умельцы отправились на АвтоВАЗ, чтобы там им одобрили переделку. Удивительно, на заводские специалисты выдали все необходимые для регистрации кабриолета документы и похвалили уфимцев за работу. Профессиональные инженеры также заверили, что новая версия «десятки» соответствует всем нормам безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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